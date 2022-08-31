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Kayseri haberleri! Kayseri Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Kayseri haberleri! Kayseri Ticaret Borsası

Gelen Kayseri haberlerine göre Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,406,42
ArpaKg5,505,55

Kabak çekirdeği (yerli)Kg50,0060,00
SucukKg141,50181,50
Pastırma (takım)Kg242,00277,50

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi

Kayseri Ekonomi Haberler

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