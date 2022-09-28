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Kayseri haberi... Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 189 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 189 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Ekonomi
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