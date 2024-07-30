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Kayseri Firmaları İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 'İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu -2023' araştırma sonuçlarına göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yerleşik 15 firma listede yer aldı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, başarı elde eden firmaları kutlayarak, üretim, ihracat ve istihdam konularında daha da ilerlemelerini diledi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ; 'İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023' listesinde yer alan Kayseri Firmaları kutladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 'İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu -2023' araştırma sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre 2023 yılı İSO İkinci 500 listesinde büyük çoğunluğu Kayseri OSB'de yerleşik bulunan 15 Kayseri firması yer aldı. İSO ikinci 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" listesinde 15 firmamız yer aldı. Büyük çoğunluğu Kayseri OSB'de kurulu bulunan Kayserili firmalarımız daha çok üretim ve ihracat yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyorlar. Yaşanan tüm ekonomik zorluklara ve uluslararası rekabetin etkilerine rağmen başarı elde eden tüm firmalarımızı kutluyorum. Kayseri ve Türkiye ekonomisine sağladıkları katkılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi İstanbul Sanayi Odası Mehmet Yalçın İhracat Türkiye Kayseri OSB Ekonomi Güncel Haberler

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