Kayseri ekonomi: Kayseri Ticaret Borsasında başkanlığa Bağlamış yeniden seçildi Ekonomi Haberleri Gelen Kayseri haberlerine göre Kayseri Ticaret Borsasının (KTB) olağan genel kurulda Recep Bağlamış, yeniden başkanlığa seçildi. Kayseri Ticaret Borsasının (KTB) olağan genel kurulda Recep Bağlamış, yeniden başkanlığa seçildi. Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Borsa üyeleri, kurum binasında gerçekleştirilen genel kurulda sandık başına gitti. Seçimlerde 7 sandıkta 45 meslek komite üyesi ile 19 meclis üyesinin seçimi yapıldı. Kullanılan 710 oyun 610'unu alan Bağlamış, yeniden başkanlığa seçildi. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Asil Kayseri Ekonomi Haberler

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