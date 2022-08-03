Kayseri ekonomi: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,55 6,60 Arpa Kg 5,80 5,81 Kabak çekirdeği (yerli) Kg 45,00 60,00 Sucuk Kg 141,50 181,50 Pastırma (takım) Kg 242,00 277,50

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