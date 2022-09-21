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Kayseri ekonomi haberleri... Kayseri Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Kayseri ekonomi haberleri... Kayseri Ticaret Borsası

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 189 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 189 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,855,87
ArpaKg6,106,12

Kabak çekirdeği (yerli)Kg50,0070,00
SucukKg141,50189,00
Pastırma (takım)Kg242,00277,50

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Ekonomi

Kayseri Ekonomi Haberler

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