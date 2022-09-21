Kayseri ekonomi haberleri... Kayseri Ticaret Borsası
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Edinilen Kayseri gelişmesine göre Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 189 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 189 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Ekonomi
Kayseri Ekonomi Haberler
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