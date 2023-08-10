Kayseri Develi Ovası'nda Sulama İnşaatı Devam Ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayseri Develi Ovası'nda sulama inşaatı çalışmaları devam ediyor. İnşaatın tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesi ve ekonomik olarak gelişim sağlanması hedefleniyor.

Kayseri Develi Ovası sol sahil sulamaları ana iletim hattı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Kayseri ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Develi Ovası'nın batı ucunda, Yeşilhisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan 177 bin 800 dekarlık zirai arazinin basınçlı borulu sistemle sulanmasını sağlayacak inşaatta çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

İş kapsamında bugüne kadar 3 bin 500 metre boru döşendiğini kaydeden Balta, projenin tamamlanması ile bölgede ürün çeşitliliğinin artacağını ve tarıma dayalı sanayinin gelişerek bölge halkının ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlayacağını aktardı.

Develi Ovası sol sahil sulamaları ana iletim hattı sulaması ile Zamantı Irmağı'nın su kaynağını, Develi Ovası havzasına taşıyan 25 bin metre uzunluğundaki ana iletim hattı ile üzerindeki sanat yapıları inşa edilecek.

Sene sonuna kadar işin yüzde 80-85 oranında tamamlanması hedefleniyor.