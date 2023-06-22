Kayseri'den 16 firma TİM'in ilk 1000 ihracatçı listesinde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl düzenlenen ilk 1000 ihracatçı listesine girmeyi başaran 16 Kayseri firmasını tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl düzenlenen ilk 1000 ihracatçı listesine girmeyi başaran 16 Kayseri firmasını tebrik etti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, ticaret, endüstri ve sanayinin merkezi Kayseri'nin ihracatını arttıran tüm firmalara teşekkür etti.

Kayseri'nin, sanayi ve endüstrinin üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Büyükılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak değerli iş insanlarımıza ve sanayicilerimize her konuda yardımcı olmaya devam edeceğiz. Kayseri'mizi her yönüyle daha iyi noktalara taşımak için üreten iş insanlarımızı ve firmalarımızı yürekten tebrik ederim." ifadelerini kullandı.