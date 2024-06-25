KAYSERİ'den 14 firma İSO İlk 500 listesine girdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen " Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırma sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre 2023 yılı İSO ilk 500 listesinde 14 KAYSO üyesi firma yer aldı.

Sıralamaya giren firmalarımızı kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 17 firmamız yer almıştı, küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen bu sene de 14 firmamız bu listeye girmeyi başardı. Sanayicilerimizin gösterdiği üstün performans, ülke ekonomisinin büyümesini ve kalkınmasını ciddi anlamda desteklemektedir. Bu vesile ile Türkiye'nin gelişip kalkınmasına katkı sunan ve sıralamaya girerek göğsümüzü kabartan, başta üyelerimiz olmak üzere, tüm firmalarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ