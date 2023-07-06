Kayseri'den 13 firma Fortune 500 Türkiye-2022 listesinde yer aldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması'nda sıralamaya giren firmaları tebrik etti. Yalçın, Kayseri'den 13 firmanın listede yer aldığını belirtti ve bu firmaların kente katkılarından ve başarılarından dolayı tebrik etti. Kayseri'nin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayan bu firmaların diğer tüm firmalara örnek olmasını diledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması'nda sıralamaya giren firmaları tebrik etti.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması sıralamasında Kayseri'den 13 firmanın listede yer aldığını aktardı.

Firmaları kente katkılarından ve başarılarından dolayı tebrik eden Yalçın, "Kayseri, 4 milyar dolara ulaşan ihracatıyla önemli şehirlerden biri. İhracatı ithalatının 2 katından fazla olan Kayseri'nin her alanda üretim, istihdam ve ihracat yapan firmaları bulunmaktadır. Bu firmalarımızın başarıları ile Türkiye'nin gözde listelerinde yer alması bizler için sevindirici." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Kayseri'nin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayan 13 firmanın diğer tüm firmalara örnek olmasını diledi.