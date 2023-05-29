Türkiye'nin alabalık yavrularının yüzde 40'ını üreten Kayseri'de kurulan su ürünleri işleme tesisinde günde 60 ton balık işleniyor. Kayseri, son dönemdeki yatırımlarla Türk somonunun üretim ve ihracatının önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Kayseri'deki tesiste günlük 60 ton balık işleniyor

KAYSERİ - Türkiye'nin alabalık yavrularının yüzde 40'ını üreten Kayseri'de kurulan su ürünleri işleme tesisinde günde 60 ton balık işleniyor.

Kayseri, son dönemdeki yatırımlarla Türk somonunun üretim ve ihracatının önemli merkezlerinden biri haline geldi. Ülkenin ihtiyaç duyduğu alabalık yavrularının yüzde 40'ının da üretildiği Kayseri'de faaliyete geçen su ürünleri işleme tesislerinde de günde 60 ton balık işleniyor. 80 personelin istihdam edildiği tesiste, Kayseri'deki üreticilerin yanı sıra Isparta, Sinop, Elazığ ve Kahramanmaraş gibi illerden getirilen balıklarda işleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, Kayseri'de ilk olan tesisi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Şahin, 2023 yılında 6 bin ton balık ve balık ürünlerinin ihracatının hedeflendiğini kaydetti.