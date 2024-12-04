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Kayseri'de Yüzde 100 Ekolojik Pazar Rekor Kırdı

Kayseri'de Yüzde 100 Ekolojik Pazar Rekor Kırdı
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Kayseri'de kurulan 'Kocasinan Yüzde 100 Ekolojik Pazarı', bu yıl 200 ton 948 kilogram organik ürün satışı ile 5 milyon 756 bin 117 lira gelir elde etti. Organik ürünlerin teşvik edildiği pazar, Türkiye'de sayılı pazarlardan biri olma özelliği taşıyor.

Kayseri'de, "Kocasinan Yüzde 100 Ekolojik Pazarı"nda bu yıl 200 ton 948 kilogram organik ürün satışı yapan çiftçiler, 5 milyon 756 bin 117 gelir elde etti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan pazar, her geçen yıl artan başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı olan ve Erciyesevler'de kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar"ının 2024 verilerine göre, 200 ton 948 kilogram organik ürün satılarak 5 milyon 756 bin 117 lira ciro ile kendi rekorunu yeniledi.

Son 10 yılda toplam 1 milyon 666 bin 801 kilogram taze sebze ve meyve satışı gerçekleştiren üreticiler, organik ürün satışından 15 milyon 567 bin 12 lira gelir sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan projelerle organik tarımı Kayseri'ye sevdirdiklerini belirtti.

Yaz ve sonbahar mevsiminde açık olan organik pazara vatandaşların ilgi gösterdiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu pazarın diğer pazarlardan ayıran en büyük özelliği, ürünlerin organik olarak yetiştirilmesidir. Yüzde 100 Ekolojik Pazar'daki 32 çiftçimizin her birisinin sertifikalı olması ayrı bir değer ve önemlidir. Sertifikalı ürünleri olan üreticiler, burada satış yapabiliyor. Buraya gelen ürünlerin hepsi bakanlık tarafından denetlenerek sertifikasını alan çiftçilerimizin satış yaptığı bir pazardır. Tarıma verdiğimiz desteğin yanı sıra hem ata tohumlarımızın üretiliyor olması hem de kendi yerli tohumlarımızdan üretilmesi ayrı anlam taşımaktadır. İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik hizmeti anlayışıyla Kayseri'de tek doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazar olması ve Türkiye'de ise sayılı pazarlardan biri olması son derece anlamlı ve değerlidir."

Kaynak: AA / Murat Asil - Ekonomi
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