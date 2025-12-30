Kayseri'de Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi OSB için Bakanlıktan onay alındı

Kayseri'de kurulması planlanan Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onay alındı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, ilde kurulması planlanan OSB için Bakanlıktan onay alındığını bildirdi.

Büyüksimitci, gelişmenin kentin yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretim hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Projenin sadece yeni bir sanayi alanı değil, aynı zamanda teknoloji, AR-GE, nitelikli istihdam ve ihracat odaklı bir üretim ekosistemi anlamına geldiğini belirten Büyüksimitci, uzay, havacılık ve savunma sanayisi gibi stratejik bir alanda ihtisaslaşacak bu OSB ile Kayseri sanayisinin yeni bir lige yükseleceğini ifade etti.

Yaklaşık 323 hektarlık alan üzerinde planlanan ihtisas OSB'de uzay, havacılık ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmaların bir araya geleceğini belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Ortak altyapılar, AR-GE merkezleri, test ve modernizasyon alanları ile güçlü bir sanayi kampüsü oluşturulacak. Bölge, tam kapasiteye ulaştığında 4 bine yakın nitelikli istihdamla birlikte şehrimizin ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlayacak. Aynı zamanda yerli ve milli üretimin güçlenmesine, dışa bağımlılığın azaltılmasına ve savunma ile havacılık alanlarında ülkemizin teknolojik kabiliyetlerinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacak."

İlin havacılık geçmişi, mevcut askeri ve sivil havacılık altyapısı, üniversiteleri, teknoparkları ve yetişmiş insan kaynağıyla projeyi hayata geçirecek güç ve kabiliyette olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, OSB sayesinde savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren firmaların daha rekabetçi hale geleceğini, tedarik zincirinin güçleneceğini ve yüksek teknoloji yatırımlarının şehre yönelmesinin hız kazanacağını ifade etti.