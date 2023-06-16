Kayseri'de oto galericilere hizmet verecek "Otonomi Kayseri"nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Kayseri Dernek Başkanı Mustafa Yurdakul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi'nde 132 bin metrekarelik alana yapılacak proje için temel atma töreni düzenlendi.

Kayseri'de oto galericilere hizmet verecek "Otonomi Kayseri"nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Kayseri Dernek Başkanı Mustafa Yurdakul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi'nde 132 bin metrekarelik alana yapılacak proje için temel atma töreni düzenlendi.

Törene katılan Otonomi Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ulucan, projeyle Kayseri'de galericilerin ve kazançlarının değişeceğini söyledi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç ise otomotiv sektörünün sorunlarına dikkat çekerken, kayıt dışı otomobil satanların kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Kayserinin sanayi ve ticarette her zaman ilklere imza atmış bir şehir olduğuna dikkati çeken Anadolu Oto Galericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu da "Otonomi Kayseri şehrimize büyük bir katkı sağlayacaktır. Otonomi Kayseri bütün şehre hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Törene Vali Gökmen Çiçek, Saadet Partisi Milletvekili Mahmut Arıkan, Büyükşehir Belediyesi Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Arap Asya İş Konseyi Başkanı Saad Al Dabbagh, otomotiv sektörü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çevre dostu projesi olarak anılan ve 555 ticari iş yerinden oluşan projede konser alanları, sosyal alanlar da bulunuyor.

Sitede ayrıca 430 oto galeri, 5 oto ekspertiz 17 oto bakım servisinin yanında banka, PTT, ofis, noter, restoran, kafeteryadan oluşan 101 iş yeri de yer alacak.