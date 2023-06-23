Kayseri'de Mayıs Ayı İhracat Rakamları Değerlendirildi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) başkanları mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Mayıs ayında kentin ihracatının bir önceki aya göre yüzde 10,54 artarak 327 milyon 996 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. En çok ihracat yapılan ülkelerin ise Almanya, Irak ve ABD olduğu kaydedildi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) başkanları mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazıyı açıklamasında, mayıs ayında kentin ihracatının bir önceki aya göre yüzde 10,54 artarak 327 milyon 996 bin dolar olarak gerçekleştiğini, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 7,57 artış yaşandığını belirtti.

Bu yıl mayısta en çok mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo ihracatı yapıldığını aktaran Büyüksimitci, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise Almanya, Irak ve ABD olarak sıralandığını kaydetti.

Mayıs ayı rakamlarının toparlanmanın işaretlerini vermeye başladığını ifade eden Büyüksimitci, "Ülke olarak dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 1 civarında. Dolayısı ile burada daha gidecek çok yolumuz var. Yeni ekonomi yönetiminin ortaya koyacağı öngörülebilir programla inşallah bunu da hep birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

KTO Başkanı Gülsoy

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da en zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımla ekonominin büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

Gülsoy, tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden, yüzleri güldüren tüm ihracatçı üyeleri, iş insanlarını ve çalışanları tebrik etti.

OSB Başkanı Yalçın'ın değerlendirmesi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ise mayıs ayında Kayseri'nin 327 milyon 996 bin dolarlık ihracat, 154 milyon 101 bin dolarlık da ithalat gerçekleştirdiğini, ihracat rakamlarında yaşanan düşmeye karşın Kayseri'nin ihracatının ithalatını karşılamadaki güçlü duruşunun sürdüğünü belirtti.

Yalçın, Kayseri'nin küresel ekonomideki durgunluğa takılmadan ihracattaki hedeflere ulaşmak için daha çok gayret göstermesi gerektiğini ifade etti.