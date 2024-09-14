Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Manda Sayısı 12 Yılda 6 Bine Ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de devlet destekleriyle manda sayısı 1600'dan 6000'e çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projeleri ve hibe destekleri çiftçilerin ilgisini artırarak üretim kalitesini yükseltti.

Kayseri'de devletin destek ve teşvikiyle 12 yıl önce 1600 civarında olan manda sayısı 6 bine ulaştı.

İç Anadolu'nun önemli manda üretim merkezlerinden biri haline gelen Kayseri'de, devlet desteği ile hem üretici sayısı hem de hayvan sayısında artış sağlandı.

Kentte, Tarım ve Orman Bakanlığının anaç manda desteğiyle ilde üretim kalitesi ve hayvan sayısı giderek artıyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Halk Elinde Anadolu Manda Islahı Projesi de bölgede mandacılığın gelişmesine katkı sundu.

Bakımı zahmetli olmasının yanında köyden kente göç gibi sebeplerle geçmişte sayılarında azalma yaşanan manda için verilen devlet desteği, hayvan sayısında artış sağladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine süt sağım makinesi alırken, toplanan sütlerin işlenmesi için Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı da manda yoğurdu, peyniri, tereyağı ile kaymağının yapılabilmesi amacıyla tesis kurma aşamasında 1 milyon lira destek verdi.

Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Topçu, AA muhabirine, 12 yıl önce İncesu ilçesinde kurulan birliklerinin 90 üyesi olduğunu söyledi.

Topçu, o dönem manda sayısının 1600 olduğunu, devletin verdiği destekle bu sayının zamanla arttığını anlattı.

Hibe destekleri ilgiyi artırdı

Manda yetiştirenlere zamanla Kayseri Valiliği, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hacılar Belediyesinin destek verdiğini anlatan Topçu, özellikle Bakanlığın hibe destekleriyle manda sayısında artış yaşandığını dile getirdi.

Verilen desteklerle mandıra kurulduğunu, üretilen sütlerin düzenli toplandığını aktaran Topçu, şunları kaydetti:

"Devletimizin destekleriyle çiftçimiz ümitlendi. İktisadi işletmenin kurulması sayesinde de mandaya rağbet çoğaldı. Üreticilerimiz de memnun. Aradan geçen yıllarda manda sayımız da arttı. Manda ıslah projesi ile Kayseri'de 1800 hayvanı takip ediyoruz. Toplamda Kayseri'de 6 bin manda ile Türkiye genelinde beşinci sıradayız. Hayvan desteklemelerinde de gayet iyi durumdayız. 6 bin lira gibi anaç mandaya, 1000 lira doğan yavruya, damızlık vasfı seçilen yeni genç düvelerimize de 5 bin TL gibi hibe destek programını devletimiz açıkladı."

Topçu, birlik üyesi sayısının da 5 kat artarak 470'e ulaştığını dile getirdi.

Manda ürünlerinde de kaliteli bir üretimle markalaştıklarını belirten Topçu, manda yoğurdu, peyniri, tereyağı ile kaymak ürettiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan ve sayıları 6 bini bulan mandalar, tozlu yollardan geçip, gün batımında ferahlamak için girdikleri suda serinledikten sonra sahiplerince ahırlara götürülüyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Yerel Haberler kayseri Ekonomi Güncel Tarım

Narin'in kaybolduğu gün paylaşılmış! Aileden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

Narin'in ailesinden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

 Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı

 Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Özel, bu fotoğraf üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı
Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri! 2024 Mevlid Kandili mesajları resimli görseller | Mevlid Kandili mesajları ayetli, hadisli | En güzel Mevlid Kandili mesajları Instagram, Whatsapp.. Mevlid kandili sözleri ve mesajları! En güzel mevlid kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları! 14 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Eylül Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 14 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title