Kayseri'de Kadın Kooperatifleri Fuarda Yerini Aldı

Kayseri'de 22 kadın kooperatifi üyelerinin hazırladığı yöresel lezzetler ve el emeği ürünler, Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen fuarla tüketicilerle buluşuyor. Kentin 16 ilçesinde farklı isimlerle işletilen kooperatifler, takı, kıyafet, örgü, hamur işleri, ahşap ürünler, hediyelik eşyalar, dokuma kilimler gibi ürünlerin yer aldığı fuarla kendilerini gösterme imkanı buluyor. Fuar, 25 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kayseri'de 22 kadın kooperatifi üyelerinin hazırladığı yöresel lezzetler ve el emeği ürünler, fuarda tüketiciyle buluşuyor.

Valilik öncülüğünde kurulan kadın kooperatifleri için Dünya Ticaret Merkezi'nde dün açılan fuarda satışlar sürüyor.

Kentin 16 ilçesinde farklı isimlerle kadınlar tarafından işletilen kooperatifler, fuar alanında kendilerini gösterme imkanı buluyor.

İlçelerden Tomarza'daki kooperatif istiridye mantarı, Sarıoğlan'daki kooperatif çikolataları, Yeşilhisar kooperatifi ise yöresel Soğanlı bebekleriyle ön plana çıkıyor.

Takı, kıyafet, örgü, hamur işleri, ahşap ürünler, hediyelik eşyalar, dokuma kilimler gibi ürünlerin yer aldığı fuar, 25 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kadın girişimcilerden Handan Köse, Vali Gökmen Çiçek'in desteğiyle fuarda yer aldığını, tasarladığı takıları burada sattığını söyledi.

Daha önce evde üretim yaptığını ancak satacak alan bulamadığını anlatan Köse, "Birçoğumuz evde gerçekten çok güzel şeyler üretiyoruz. Bunları paraya dönüştürmediğim zaman bir anlamı kalmıyor. Allah razı olsun, Vali Bey bize böyle bir imkan tanıdı. Halkın da bize ilgisi güzel. Demek ki böyle yerler açılsa halk tercih edecek." diye konuştu.

Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Zülfiye Yıldırım da elma sirkesi, tel kırma çanta, atalık kilimlerden yapılmış çanta, çini işleri gibi ürünleri tüketiciyle buluşturduklarını belirtti.

Valiliğe destekleri için teşekkür eden Yıldırım, "Dün çok yoğunduk. Bugün de yoğunluk yeni yeni başlıyor. Güzel gidiyor. İnşallah istediğimiz şekilde sonuçlanacak. Çok memnunuz." dedi.