Kayseri'de Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha İhalesi

Kayseri Valiliği, Sarız ilçesinde bulunan 2 bin 970 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıyor. İhale, 13 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak.

Kayseri'de bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'nin Sarız ilçesindeki 2 bin 970 hektarlık saha, jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere ihale edilecek.

İhale, 13 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.