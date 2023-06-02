Kayseri'de IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörlüğü tarafından 'IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek; ' IPARD'ın Kayseri'de olması; Kayseri'nin kırsal kalkınmasının Kızılelması'dır. Bu Kızılelma'yı başarmış olmasından dolayı katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum' dedi.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörlüğü tarafından 'IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek; " IPARD'ın Kayseri'de olması; Kayseri'nin kırsal kalkınmasının Kızılelması'dır. Bu Kızılelma'yı başarmış olmasından dolayı katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Toplantı salonunda düzenlenen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin IPARD'ın daha büyük yatırımlara yol açacağını kaydederek; "Kayserimizin IPARD'dan faydalanması artık bundan sonra üreticilerimizin biraz daha fazla destek alabileceği, daha büyük yatırımlara yol açacağını öngörüyoruz. Geçmişten günümüze ülkemizde çeşitli şekillerde uygulanan tarımsal destekler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bakanlığımız tarafından ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de tarım sektörünün fiziksel yapısına 2006 yılından itibaren Kırsal Kalkınma Yatırımlarını desteklenmesi Programı ile desteklemeler yapılmıştır. İlimizde 2006-2023 yılları arasında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi çerçevesinde yatırım maliyetinin yüzde 50'si hibe olmak üzere 3 bin 564 yatırımcımıza proje toplam tutarı 249 milyon TL olan yatırımlarının 127 milyon TL'si hibe olarak ödenmiştir. Bakanlığımız; AB ile müzakereleri sonucunda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı çerçevesinde 2023 yılı içerisinde uygulanmaya başlanacak olan IPARD III programı ülke genelinde yaygınlaştırılmış ve bakanlığımız 28 Nisan 2023 tarihindeki talimatlarıyla il müdürlüğümüz içerisinde TKDK temsilciliği açılması talimatını vermiştir. IPARD III çağrı ilanının yayınlanması ile siz değerli yatırımcıların hizmetine girecektir" dedi.

"11 yıllık hasret bitti"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise çiftçilere proje üretmeleri çağrısında bulunarak; "Yıllardır talep ettiğimiz bir bakıma hasretle beklediğimiz IPARD ile ilgili hepimizin zaman zaman paylaştığı konuda adımlar atıldı. 11 yıllık hasret bitti. Şimdi iş size düşüyor değerli üreticilerimiz ve çiftçilerimiz. Proje olmadan kimse size bir şey vermez. O açıdan projelerinizi Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde sürdüreceksiniz, biz de gerekli sahiplenmeyi yapacağız ve inşallah bunu hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

IPARD'ın önemine değinen Vali Gökmen Çiçek ise; "Benim için Kayseri'nin IPARD çerçevesine alınmasının en önemli mutluluğu Afyonkarahisar valisi olduğum dönemde gördüm; IPARD kırsalı inanılmaz canlandırıyor. İşletmeler açılıyor, destekler veriliyor. Hibe projeler, gençler için özellikli avantajlar, kadınlar için sağlanan avantajlar, vergi muafiyetleri. Her birisi birbirinden değerli destekler ve her şeyden önemlisi hibe projeleri. Afyonkarahisar'ın ilçelerinde, köylerinde öyle tesisler gördüm ki IPARD desteğiyle yapılan. Tekrardan orayı cazibe merkezi yapmış. Sadece tarım ve hayvancılıkla kalmıyor, turizmi de destekliyor. Dolayısıyla IPARD'ın Kayseri'de olması; Kayseri'nin kırsal kalkınmasının Kızılelması'dır. Bu Kızılelma'yı başarmış olmasından dolayı katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Biz Kayseri olarak kendi imkanlarıyla, kendi yağıyla kavrulan ve gerçekten başarıyı tırnaklarıyla kazıyarak yakalayan bir şehir. Hibe aldık mı; onun 10 katı olarak yaptığımız üretimle devlete katma değer olarak veririz. ve devletin kendisine verdiği hibeyi çok kutsal görür. O yüzden hayırsever bir şehir. Dolayısıyla burada alacağımız hibeleri, Kayseri'nin ülke ekonomisine kat kat katkıyla geri göndereceğimize inanıyorum. Herkesten ricam, TKDK'ya o kadar çok proje yapalım ki; 'yeter artık Kayseri' desinler" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılan üretici ve çiftçilere IPARD hakkında bilgilendirici sunum yapıldı. - KAYSERİ