Kayseri'de II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı Düzenlendi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından düzenlenen 'II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Et ve et ürünleri sektöründe sürdürülebilir üretim, kalite yönetimi, yenilikçi teknolojiler ve sektörel dönüşüm temalarının ele alındığı çalıştay, ulusal ve uluslararası düzeyde büyük yankı uyandırdı. Çalıştay; Polonya, Belçika ve Hırvatistan'dan gelen akademisyenlerin fiziki katılımıyla uluslararası bir bilim platformu haline geldi. Ayrıca Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen akademik kurumlarından öğretim üyeleri, sektöre dair güncel araştırma ve uygulama sonuçlarını paylaştı. Katılımcılar arasında Kayseri Valiliği, yerel yönetimler, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve Ar-Ge merkezleri de yer aldı. Bu yönüyle çalıştay, bilim, kamu ve sanayiyi aynı masa etrafında buluşturan öncü bir platform haline geldi. Et ve gıda sektörünün önde gelen markalarından Ar-Ge temsilcileri, ayrıca Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen büyük gıda işletmelerinin Ar-Ge merkezi uzmanları, çalıştayda yer alarak sektöre yön verecek deneyim ve yenilikçi uygulamaları paylaştı. Bu katılım, özel sektörün sürdürülebilir üretim vizyonuna bilimsel katkı sunma iradesini somut biçimde ortaya koydu.

"Kayseri, et ve et ürünleri alanında bilgi ve sürdürülebilirlik üssü oluyor"

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; kapanış konuşmasında Kayseri'nin et sektöründe sadece üretim gücüyle değil, bilgiye dayalı sürdürülebilir yaklaşımıyla da öncü bir şehir haline geldiğini vurguladı. Bağlamış; "Kayseri, üretim potansiyelini bilimsel bilgiyle birleştirerek tarım ve gıda sektöründe fark oluşturuyor. Bu çalıştayla birlikte, et ve et ürünleri sektörünün geleceğini sürdürülebilirlik, kalite, teknoloji ve çevresel duyarlılık ekseninde yeniden ele aldık. Kayseri Ticaret Borsası olarak amacımız, bilim temelli, çevreye duyarlı ve yenilikçi bir üretim kültürü oluşturmak; bu alanda Türkiye'ye örnek olmaktır" dedi.

2 gün süren çalıştayda; et üretiminde kaynak verimliliği, hayvan refahı, karbon ayak izinin azaltılması, enerji etkinliği, dijital izlenebilirlik ve kalite standartları gibi başlıklar masaya yatırıldı. Katılımcılar, sektörde sürdürülebilir büyüme, eğitimli insan kaynağı, bilimsel üretim ve Ar-Ge yatırımlarının stratejik önemine dikkat çekti. Çalıştay sonunda, tüm öneri ve sonuçların 'Çalıştay Bildiri Kitapçığı'na dönüştürülmesi planlandı. '

Başkan Bağlamış; çalıştayın yalnızca bir etkinlik değil, sektörün geleceğini şekillendiren bir vizyon platformu olduğunu vurgulayarak, "Kayseri Ticaret Borsası olarak biz, üretimle bilimi buluşturan, sektörün geleceğini planlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Gelenekten geleceğe uzanan bu süreçte, hem yerel hem de uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ve yenilik odağını güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ