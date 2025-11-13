Haberler

Kayseri'de Hububat ve Çekirdek Merkezi Projesi Tamamlandı

Kayseri'de Hububat ve Çekirdek Merkezi Projesi Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde hayata geçirilen 'Hububat ve Çekirdek Merkezi Projesi' tamamlanarak açılışa hazır hale geldi. Merkezi oluşturan 64 modern ticaret dükkanı, kentin tarımsal ekonomisine yıllık 10 milyar lira katkı sağlayacak.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) öncülüğünde hayata geçirilen "Hububat ve Çekirdek Merkezi Projesi" tamamlandı.

KTB'den yapılan açıklamaya göre, KTB bünyesindeki hububat ve çekirdek alım satımı yapan üyelerin kurduğu kooperatif eliyle inşa edilen merkez, her biri 750 metrekare büyüklüğünde 64 modern ticaret dükkanını bünyesinde barındırıyor.

Merkez, tam kapasiteyle çalıştığında yıllık 10 milyar liralık işlem hacmiyle kentin tarımsal ekonomisine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, projenin Kayseri'yi entegre bir hububat ve çekirdek satış merkezine kavuşturacağını belirtti.

Bağlamış, açılışın 21 Kasım saat 13.30'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Ekonomi
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.