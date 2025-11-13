Kayseri'de Hububat ve Çekirdek Merkezi Projesi Tamamlandı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) öncülüğünde hayata geçirilen "Hububat ve Çekirdek Merkezi Projesi" tamamlandı.

KTB'den yapılan açıklamaya göre, KTB bünyesindeki hububat ve çekirdek alım satımı yapan üyelerin kurduğu kooperatif eliyle inşa edilen merkez, her biri 750 metrekare büyüklüğünde 64 modern ticaret dükkanını bünyesinde barındırıyor.

Merkez, tam kapasiteyle çalıştığında yıllık 10 milyar liralık işlem hacmiyle kentin tarımsal ekonomisine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, projenin Kayseri'yi entegre bir hububat ve çekirdek satış merkezine kavuşturacağını belirtti.

Bağlamış, açılışın 21 Kasım saat 13.30'da gerçekleştirileceğini kaydetti.