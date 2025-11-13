Haberler

Kayseri'de Hububat ve Çekirdek Merkezi Projesi Tamamlandı

Güncelleme:
Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde hayata geçirilen Hububat ve Çekirdek Merkezi projesi, yıllık 10 milyar TL işlem hacmiyle bölgenin tarımsal ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Merkez, 64 modern ticaret dükkanı ile açılış için gün sayıyor.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) öncülüğünde hayata geçirilen ve tam kapasiteyle çalıştığında yıllık 10 milyar TL işlem hacmiyle Kayseri'nin tarımsal ekonomisine çağ atlatacak olan 'Hububat ve Çekirdek Merkezi' projesi tamamlandı.

KTB öncülüğünde yürütülen ve tam kapasiteyle çalıştığında yıllık 10 milyar TL işlem hacmiyle Kayseri'nin tarımsal ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenen 'Hububat ve Çekirdek Merkezi' projesi tamamlanarak açılış için gün saymaya başladı. Bölge ekonomisine damga vuracak bu dev yatırım, çok yakında kapılarını açarak Kayseri'yi hububat ve çekirdek ticaretinde bölgesel bir cazibe merkezi haline getirecek. Merkez; KTB bünyesindeki hububat ve çekirdek alım-satımı yapan üyelerin kurduğu kooperatif eliyle inşa edilen, her biri 750 metrekare büyüklüğünde 64 adet modern ticaret dükkanını bünyesinde barındırıyor. KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, projenin Kayseri'yi resmen entegre bir hububat ve çekirdek satış merkezine kavuşturacağını belirtti. Bölgeye uzun yıllar hizmet etmesi beklenen bu örnek işletme modeli, tarım ürünleri ticaretinde bölgesel standartları yükseltecek ve Kayseri'nin tarım sektöründeki lider konumunu pekiştirecek. Açılış, 21 Kasım Cuma günü saat 13.30'da yoğun katılımla gerçekleştirilecek.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ismi AR-GE Merkezi'nde yaşayacak

Öte yandan KTB; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na duyduğu vefayı anlamlı bir kararla taçlandıracak. 2021 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın mali desteğiyle kurulan ve et ile et ürünleri alanında ülkemizin ilk ve tek örneği olan KTB AR-GE Merkezi'ne 'M. Rifat Hisarcıklıoğlu AR-GE Merkezi' adı veriliyor. Bu kapsamda düzenlenecek isim verme töreni, Hububat ve Çekirdek Merkezi'nin açılışıyla birlikte gerçekleştirilecek.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yaptığı açıklamada; "M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasına kattığı vizyon, gayret ve liderlikle örnek bir isim olmuştur. Bu merkez, yalnızca üretim ve inovasyonun değil, aynı zamanda ahde vefanın da bir simgesi olacaktır" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

