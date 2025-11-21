Haberler

Kayseri'de Hububat ve Çekirdek Merkezi Açıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yapımı tamamlanan Hububat ve Çekirdek Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. 64 dükkanın bulunduğu merkez, kentin tarımsal ekonomisine katkıda bulunması bekleniyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yapımı tamamlanan Hububat ve Çekirdek Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), ORAN Kalkınma Ajansı ve Kocasinan Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen merkezde her biri 750 metrekare büyüklüğünde 64 dükkan bulunuyor.

Kentin tarımsal ekonomisine destek sağlaması beklenen projenin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin yıllık 4 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Türkiye'ye katma değer sağlayan bir kent olduğunu söyledi.

Kayseri'nin Türkiye'ye katma değer sağlamasının kendileri için milli bir mesele olduğunu ifade eden Çiçek, kentin sanayi ve ticaret şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda tarım şehri olduğuna da vurguladı.

Kentin Türkiye'nin tarım deposu olduğuna dikkati çeken Çiçek, Kayseri'nin ekili tarım alanında 5'nci sırada olduğunu ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da Kayseri'de son yıllarda yapılan yatırımlarla tarım alanında güzel işlere imza atıldığını dile getirdi.

Tarımsal ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin önemine dikkat çeken Ataş, çalışmalarından ötürü KTB Başkanı Recep Bağlamış'a teşekkür etti.

TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz da Kayseri'nin bitkisel tarım ürünleri üretiminde güçlü olduğunu ifade ederek, şeker pancarı, yem bitkileri, çerezlik ayçekirdeği ve kabak çekirdeğinin Kayseri tarımının bel kemiğini oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'de 24 bin tonluk ayçekirdeği üretiminin yüzde 16'sının Kayseri'den karşılandığını ifade eden Kopuz, kentin çerezlik ayçekirdeği üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını ve çerezlik kabak çekirdeği üretiminde de İç Anadolu'nun en önemli merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kopuz, Hububat ve Çekirdek Merkezinin tam kapasiteye ulaştığında yılda 250 bin ton tarım ürününün ticaretine ev sahipliği yapacağını belirterek, bu ticaretin parasal değerinin 10 milyar lirayı bulacağını belirtti.

KTB Başkanı Recep Bağlamış ise açılışı merkezin yalnızca modern dükkanlardan oluşan bir tesis olmadığını, Kayseri'nin stratejik öneme sahip olan hububat ve çekirdeğinin kalbi olduğunu söyledi.

Bağlamış, yıllık 10 milyar liralık işlem hacmi ve 250 bin tonluk ürün sirkülasyonu ile Hububat ve Çekirdek Merkezinin kentin ekonomisine önemli katkı sunacağını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirilen törende, Hububat ve Çekirdek Merkezi'nde 55 dükkanın anahtarları sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, programda daha önceden açılışı gerçekleştirilen KTB AG-GE Merkezine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun adı verildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Ekonomi
