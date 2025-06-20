Kayseri'de Gurbetçi Akını: Pastırma Satışları Canlanıyor

Kayseri'de Gurbetçi Akını: Pastırma Satışları Canlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de gurbetçi vatandaşların şehre gelmesiyle pastırmacıların işlerinde hareketlenme başladı. Fiyatların yükseldiği belirtilirken, esnaflar gurbetçilerin şehir ekonomisine katkısının büyük olduğunu vurguladı.

Kayseri'de gurbetçi vatandaşların kente gelmeye başlaması ile pastırmacıların da işlerinde hareketlenme başladı.

Sezonun kendileri için yavaş yavaş açıldığını söyleyen Pastırmacı Yasin Güzel, "Şu anda sucuklarımız 500 TL'den başlıyor 900 TL'ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Pastırma fiyatlarımız da bin 300 TL'den başlıyor bin 800 TL'ye kadar değişkenlik gösterebiliyor. Artık yavaş yavaş bizim sezonumuz açılıyor diyebiliriz. Ekonomimiz biraz daha canlanacak çünkü gurbetçi vatandaşlarımız gelmeye başladılar. Öncelikle orada okulu olmayan, emekli olan teyzelerimiz ve amcalarımız gelmeye başladılar. 1 ay içerisinde de yavaş yavaş okulu bitenlerin de gelmelerini bekliyoruz" dedi.

Güzel, canlanmanın başladığını ve gelecek aylarda daha da çoğalacağına inandıklarını söyleyerek, "Şu anda bir canlanma var. Önümüzdeki aylarda daha çok canlanacağına inanıyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızın bize katkısı çok, bu inkar edilemez. Onların gelişi ile buradaki esnafımız da işlerinde canlılık gösterebiliyor. Tabi ki Erciyes'e gezmeye gelen turistlerimiz de var. Erciyes tamamen kış turizmine açık bir yer değil. Yazın da dışarıdan turistlerimiz geliyor. Buraya kafileler halinde geliyorlar. Esnaflarımızdan alışveriş yapıyorlar. Onun da tabi ki bir katkısı var. Biz gurbetçilerimize hoş geldiniz diyoruz. Yerel insanlarımızı da alışverişe davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Savaş devam ederken İsrail'in öldürdük dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti

İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

Bir komşumuz daha İran'a karşı harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor

300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

İki ülkeden İsrail'e destek! 14 uçak dolusu yardım gönderdiler
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.