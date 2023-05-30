Kayseri'de Enerji Yönetim Birimi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer başkanlığında enerji yöneticileri ve sorumlularının katılımıyla enerji yönetimi birimi bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, enerji verimliliği hedefleri ve çalışmaları ele alındı.

Kayseri'de enerji yönetim birimi bilgilendirme toplantısı, Vali Yardımcısı Şenol Esmer başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilikteki toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının enerji yöneticileri ve sorumluları katıldı.

Burada konuşan Esmer, on birinci kalkınma planı olmak üzere çeşitli strateji belgeleri ve eylem planları gibi ulusal metinlerde kurum ve kuruluşlarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik hedeflerin tanımlandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanlığının 2019/18 sayılı genelgesinde enerji verimliliği kanununa göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefinin yer aldığını belirten Esmer, şunları kaydetti:

"İl düzeyinde enerji verimliliği ve tasarrufu anlamında koordinasyonu sağlamak üzere, il enerji yöneticisini görevlendirdik. Enerji Yönetim Birimi'nin çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere bir yönerge hazırladık. Şu anda bu birim mevzuat kapsamında çalışmalarına devam etmektedir."

Esmer, kentte 10 bin metrekare ve üzeri binalar ile 250 TEP enerji tüketen binaların tespit çalışmasının yapıldığını, bu kapsama giren 22 kuruma ait toplam 54 bina olduğunu, öncelikle enerji yönetimi, verimliliği, tasarrufu konularında kurumlarda farkındalığın gelişmesi gerektiğini aktardı.