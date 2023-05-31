Kayseri'de Ekmek Fiyatlarına Zam Geldi

Kayseri'de 200 gram ekmeğe zam geldi. 4 TL'den satılan ekmek, 5 TL'ye yükseltildi. Fırıncılar ve Uncular Odası'ndan alınan bilgiye göre diğer ekmek çeşitlerinde de fiyat artışı oldu.