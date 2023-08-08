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Kayseri'de Ekmek Fiyatlarına Zam Bekleniyor

Ekonomi Haberleri

Kayseri'de artan maliyetlerden dolayı ekmeğin 6.5 TL'ye çıkması bekleniyor. Kayseri Fırıncılar Odası ve KESOB tarafından yapılacak toplantıda zam görüşülecek.

Kayseri'de artan maliyetlerden dolayı ekmeğin 6.5 TL'ye çıkması bekleniyor.

Kayseri'de ekmeğe gelmesi beklenen zammın görüşmesi için Kayseri Fırıncılar Odası ve KESOB tarafından toplantı yapılacak. Belirli kalemlerde meydana gelen fiyat artışlarının ardından artan maliyetler sebebiyle Kayseri'de ekmekte de gerçekleşecek fiyat değişimi yapılacak toplantının ardından netleşecek.

Kayseri'de 5 TL'den satılan ekmeğin fiyatının ise 6,5 TL olacağı bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kayseri Ekonomi Haberler

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