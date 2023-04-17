Kayseri'de çiftçilere 15 ton nohut tohumu dağıtıldı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından çiftçilere 15 ton nohut tohumu dağıtımı yapıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, tarımsal alandaki çalışmalara her zaman destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Farklı işlerde ve uygulamalarda vatandaşlarla bir araya geldiklerine değinen Çolakbayrakdar, yaptıkları işlerle farklı anılmaya alıştıklarını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de son 4 yıldır nohut desteğinin artarak devam ettiğine dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığının tohum dağıtımlarına Kovid-19 salgınıyla başladığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin istedikleri tohumlara daha rahat ulaşabilmesi için yerel yönetimler de ellerini taşın altına koymaya başladı. Bundan sonra da belediyelerimizin desteğinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Normal şartlarda beyaz sertifikalı tohum üreticinin eline kolay kolay geçmez. Beyaz sertifika tohum, firmaların üretimde kullandıkları ana kademe tohumlardır. Size gelen tohumların hepsi beyaz sertifikalı. Kocasinan ilçemiz 2020 yılında 9 bin 450 dekar nohut ekimiyle 1000 ton civarında üretim yapmıştı. 2022'ye geldiğimizde 9 bin 450 dekar nohut alanımız 16 bin 85 dekara çıktı. Üretmiş oldukları nohut ise 1000 tondan 2 bin tona çıktı. Bu gerçekten çok büyük bir başarı."

Konuşmaların ardından 60 çiftçiye 15 ton nohut tohumu dağıtıldı.