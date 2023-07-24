Kayseri'de Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2022'de 5 Milyon Kilovat Elektrik Üretti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde 2022 yılında 5 milyon 100 bin kilovat elektrik üretildiğini açıkladı. Büyükkılıç, ayrıca Güneş Enerji Santrali ile enerji ihtiyacının bir kısmını karşıladıklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde 2022 yılında 5 milyon 100 bin kilovat elektrik üretildiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, KASKİ'nin maliyetleri düşürmek için kendi tesislerinde elektrik enerjisi ürettiğini belirtti.

Altyapı ile ilgili hizmetlerin vatandaşlara eksiksiz ulaştırılması için KASKİ'nin titizlikle çalıştığını, bunun yanı sıra yüksek enerji tüketimli tesislerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere harekete geçtiklerini vurgulayan Büyükkılıç şunları kaydetti:

"Atıksu arıtma çamurundanyılda 2,6 milyon m3 biyogaz üretilmekte olup, üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile de 5 milyon 100 bin kilovat elektrik enerjisi üretilmektedir. Bununla birlikte tesisimizde kirli sular da çevreye zarar verilmeden arıtılıyor. Ayrıca elektrik üretilmesi amacıyla Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yanı başında nisan ayında üretime başlayan 5 megavat kapasiteye sahip Güneş Enerji Santrali sayesinde ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisinin bir kısmını buradan karşılamaya başladık. Söz konusu tesisimizde aylık 1 milyon kilovattan fazla elektrik enerjisi üretilmektedir."

Büyükkılıç, Hacılar ve İncesu ilçelerinde de GES'le ilgili çalışma başlattıklarını aktardı.