Kayseri'de Bisiklet İlgisi Artıyor

Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamirciler Odası Başkan Vekili Mehmet Lüzumlar, havaların ısınmasıyla birlikte bisiklete olan ilginin arttığını söyledi.

Kayseri'de havaların ısınmasıyla bisiklete olan ilgi arttı. Bisiklet satışlarında artış yaşanırken bisikleti bulunan vatandaşlar da bisikletlerinin tamir ve tadilatlarını yaptırmaya başladı. Vatandaşlara sağlıklı ve düzenli bir hayat yaşamak için bisiklet kullanmayı öneren Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamirciler Odası Başkan Vekili Mehmet Lüzumlar, "Ulaşımlarını bisikletle sağlamalarını öneriyorum. İnsanların artık bisiklete ulaşması kolay. Marketlerde dahil ellerini uzattıklarında bir bisiklete ulaşabiliyorlar. Ancak vatandaşlarımıza kendi vücut ölçülerine göre bisiklet almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü artık bisikletler de insanların vücut ölçülerine göre yapılıyor. Kendilerine uygun bisikleti seçmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Bisiklette hem tadilat kısmının hem de sıfır bisiklet alımının yüksek olduğunu dile getiren Lüzumlar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bisikletin yenisine talep olduğu gibi evlerde, depolarda bekleyen bisikletlerin de hayata geçmesi hızlandı. Yaz döneminde yazlıklarda ve şehirde kullanım için eski bisikletlerin bakımları için tamirci arkadaşlarımıza yönelenler oluyor. Yeni bisiklet almak için de bilgi ve birikim isteyen arkadaşlarımız oluyor. Onlara da destek veriyoruz. Sportif faaliyetler için destek veriyoruz. Onların bisikletle ulaşımını sağlayabilmeleri için gerekli kolaylığı sağlıyoruz. Eskiyi değerlendirme açısında tamirat tarafı da yoğun yeni bisiklet talebi de oldukça fazla. Çünkü şehrimiz bisiklet kullanımına uygun. Otomobildeki benzin fiyatlarının artışı insanları ister istemez hem normal bisiklete hem de elektrikli bisiklete doğru yöneltiyor." - KAYSERİ