Kayseri'de Beyaz Yaka İş Gücü İçin Toplu İş Görüşmeleri Düzenlendi

Güncelleme:
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, özel sektör firmaları ile beyaz yaka iş gücünü bir araya getiren toplu iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 150 iş arayanın katıldığı etkinlikte, işe alım süreçlerinin hızlandırılması amaçlandı.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ev sahipliğinde şehirde faaliyet gösteren öncü özel sektör firmaları ile beyaz yaka iş gücünü bir araya getiren toplu iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak yaptığı açıklamada; "Nitelikli iş gücünün istihdama kazandırılması hedefiyle yürütülen çalışmalara bir yenisini daha ekledik. İlimizde faaliyet gösteren öncü özel sektör firmaları ile beyaz yaka iş gücünü bir araya getiren toplu iş görüşmeleri, Müdürlüğümüz ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. İşe alım süreçlerini hızlandırmak ve işverenlerin personel maliyetlerini azaltmak amacıyla düzenlediğimiz organizasyonda, ön lisans ve lisans mezunu iş arayan vatandaşlarımız ile özel sektör temsilcileri İl Müdürlüğümüz Hizmet binasında buluşturuldu. İş ve Meslek Danışmanlarımız tarafından ön kayıtları alınan 150 iş arayan, mülakatlara katılarak firmalarla doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladı. Görüşmeler sonucunda işe alım süreci başlatılan adaylarla ilgili işlemler devam etmektedir. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik etkinliklerimize, işveren talepleri doğrultusunda devam edilecektir" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
