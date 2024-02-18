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Kayseri'de bamyanın fiyatı artmadı

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Kayseri'de aktarcılık yapan Muhammed Hanzala Altun, Ramazan ayının vazgeçilmezi bamyanın fiyatının geçen seneyle aynı olduğunu söyledi.

Kayseri'de bamyanın fiyatı artmadı

Aktar Muhammed Hanzala Altun:

"Bamyanın fiyatı geçen seneyle aynı"

KAYSERİ - Kayseri'de aktarcılık yapan Muhammed Hanzala Altun, Ramazan ayının vazgeçilmezi bamyanın fiyatının geçen seneyle aynı olduğunu söyledi.

Kayseri'de Ramazan ayının yaklaşmasıyla bamyaya olan ilgi arttı. Vatandaşlar tarafından Ramazan ayında çorba yapmak için çokça tercih edilen bamyanın fiyatı da geçen seneyle aynı kaldı.

Vatandaşların bamya fiyatının arttığını söylediğini ancak bamya fiyatında herhangi bir artış olmadığını söyleyen aktar Muhammed Hanzala Altun, "Bamya Kayseri'mizin hem geleneksel bir içeceğidir. Eskiden beri de düğün yemeklerinde kullanılır. Birde Ramazan'ın vazgeçilmezi olarak bilinir. Ramazan'a hazırlık olduğu için yeni yeni bamyada da hızlı bir satış başladı. Vatandaşlar bamyanın fiyatının arttığını söylüyor ama bizde fiyatı geçen seneyle aynı ve kilo fiyatı 900 TL. 150 gram bamya alındığı zaman 4 kişilik bir aileye rahat bir şekilde yeter. Zaten bamya ana menü değil de çorba tarzı olduğu için 150 gramın yeterli olacağını düşünüyorum. Şu anda bamyaya talep fazla ve bamyanın faydası da çok fazla. Bağırsaklara faydası olan bir ürün. Ramazan'da da tercih edilmesinin sebebi bağırsakları rahatlamasıdır. Ramazanda sıvı tüketilmediği için kabızlık problemleri olmaması için bamya tercih ediliyor. Şu anda bamya satışları hızlı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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