Kocasinan Belediyesi 8 Yılda 18 Bin 453 Ton Elektronik Atık ve 9 Bin 360 Kilogram Pil Topladı

Kocasinan Belediyesi tarafından 8 yılda 18 bin 453 ton elektronik atık ve 9 bin 360 kilogram pil toplandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek veriyor.

Okul ve camiler ile ilçe merkezindeki telefonculara atık pil kutusu yerleştiren belediye ekipleri, uygulamayla elektronik atıkların hem çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Belediye ekipleri, 8 yılda ise 18 bin 453 ton elektronik atık ve 9 bin 360 kilogram atık pili ekonomiye kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasında olduğunu belirtti.

Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler ürettiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın şimdiki nesli bilinçlendirerek olacağı bilinciyle okullarda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerimiz geri dönüşümle ilgili eğitimler veriyor. Bunun yanı sıra geri dönüşüm alanında yarışmalar düzenliyoruz. İlçenin çeşitli yerlerine Elektronik Atık Toplama Noktaları yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. Bölgemizin 250 farklı noktasına Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu yerleştirildi. Atık yağların ayrı toplanması için ilçenin farklı noktasına Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutusu konuldu. Geri dönüşümle birlikte tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor."