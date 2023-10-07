Kayseri'de Ay Çekirdeği Beton Kurutma Sahaları İnşa Edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde büyük bir mesafe alarak iller arasında ilk sıralarda yer alan Kayseri'ye önemli bir hizmeti daha kazandırarak, Kayseri'de 5 noktaya ay çekirdeği beton kurutma sahası inşa etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde büyük bir mesafe alarak iller arasında ilk sıralarda yer alan Kayseri'ye önemli bir hizmeti daha kazandırarak, Kayseri'de 5 noktaya ay çekirdeği beton kurutma sahası inşa etti.

Kayseri'de önemli bir yere sahip olan ay çekirdek üretiminde, 24 bin ton ile ülke üretiminin yüzde 16'sını karşılayarak Türkiye'de ilk sırada yer alan Kayseri için hizmetlerini sürdüren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında şehrin ihtiyacı olan farklı 5 noktasına beton ay çekirdeği kurutma sahası kazandırdı.

ÇİFTÇİLERİN TALEBİ KARŞILANDI, SORUNU GİDERİLDİ

Kayseri'yi sanayi ve ticaret şehri olmasının yanında bir tarım kenti de yapmayı amaç edinen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, bu hedefleri istikametinde sık sık çiftçi ve besicilerin görüş ve önerilerine başvuran Büyükşehir Belediyesi, söz konusu çerçevede çiftçilerinin yoğun talebi olan ürün kurutma alanlarını inşa ederek, sorunu çözüme kavuşturdu.

2023 YILINDA 10 BİN, 2023'E KADAR İSE 15 BİN METREKARE KURUTMA ALANI

Büyükşehir Belediyesi tarafından ay çekirdeği ile kayısı üretiminin yoğun olduğu ilçelerde, yöre çiftçilerine katkı sağlamak amacıyla 2023 yılına kadar 15 bin metrekare beton kurutma alanı inşa edilirken, 2023 yılında ise bu miktar 10 bin metrekare olarak gerçekleşti. Yapılan alanda çiftçiler, ay çekirdeği başta olmak üzere, kabak çekirdeği, kayısı gibi diğer ürünlerini de kurutabiliyor.

PROJE MALİYETİ 3 MİLYON TL

2023 yılında inşa edilen ve toplam 3 milyon TL'lik 10 bin metrekare alana sahip beton kurutma alanları yer ve dağılımları ise şu şekilde gerçekleşti:

"İncesu - Örenşehir 2 bin metrekare, Kocasinan - Dadağı 2 bin metrekare, Kocasinan - Mahzemin 2 bin metrekare, Kocasinan-Yemliha 2 bin metrekare ve Yeşilhisar- Merkez 2 bin metrekare." - KAYSERİ