Kayseri'de Aspir Yetiştiriciliğiyle 200 Milyon Liralık Kazanç Hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında Kayseri'de çiftçilere 250 ton aspir tohumu dağıtıldı. Bu yıl 90 bin dekarda ekilen bitkiden 200 milyon liralık kazanç sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin aspir yetiştirilen önemli illerinden Kayseri'de bu yıl 90 bin dekarda ekilen bitkiden 200 milyon liralık kazanç sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında bu yıl Kayseri'de çiftçilere 250 ton aspir tohumu dağıtıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de 100 ton aspir tohumu desteği verdi.

Yaklaşık 90 bin dekarda ekilen 350 ton aspirin hasadından 10 bin ton aspir, 2,5 milyon litre yemeklik yağ, 7 bin ton da posa elde edilmesi bekleniyor.

"2022'de 8 bin ton aspir üreterek Türkiye'de birinci sıraya yükseldik"

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, çiftçilerin ürettiği ürünlere değer katmak amacıyla projeler üretip destekleme yaptıklarını ifade etti.

Bu kapsamda kentte aspir üretimine 2020'de 5 bin dekarda 735 ton ile başlandığını dile getiren Saklav, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın TAKE Projesi kapsamında nadasa bırakılan ve atıl arazileri tarımsal üretime kazandırarak çiftçilerimize yüzde 50, yüzde 75 hibe ile tohum verip, onların tarımsal üretimini artırmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında 2021 yılında 83 ton aspir temin ederek ekim alanımızı yaklaşık 17 bin 500 dekara, üretimimizi ise 2 bin 200 tona çıkardık. Bir ilçede başladık, 15 ilçeye ulaştık. 2022'de Büyükşehir Belediyesinin finansmanı ile 193 ton, özel sektör aracılığıyla ise 175 ton aspir tohumu temin edilerek, 75 bin dekar alanda ekimi yapıldı. Yaklaşık 8 bin ton aspir üreterek Türkiye'de birinci sıraya yükseldik."

Saklav, bu yıl ise yaklaşık 90 bin dekar alanda ekilen 10 bin ton aspirden 2,5 milyon litre yemeklik aspir yağı üretmeyi, 7 bin ton da hayvanların beslenmesinde kullanılan posa elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaliteli ve tercih edilen aspir yağının çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Saklav, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 150 milyon lira değerinde yemeklik aspir yağı, 50 milyon lira da hayvan beslenmesinde kullanılan posadan olmak üzere 200 milyon lira Kayseri'mize bitkisel üretimde kazanç sağlayacağız. Bünyan, Felahiye ve Melikgazi ilçelerimizde faaliyet gösteren yağ işleme tesislerinde, bazı mahallelerimizde kurulan butik soğuk sıkım yağ işleme tesislerinde ve çiftçilerimizin kendi öz kaynakları ile temin ederek aile ihtiyacını karşıladığı soğuk sıkım yağ işleme makineleri kullanılarak aspir yağı ve posası çıkarılmaktadır. Türkiye'nin her iline aspir yağı satıyoruz. Biz de çiftçilerimize destek veriyoruz. Her zaman yanlarındayız."

Çiftçileri doğduğu yerde doyurmak istediklerini aktaran Saklav, buna ilişkin projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

"Çok memnunuz"

37 yaşındaki üretici Onur Özşahin ise babasıyla 2012 yılında Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'nde aspir sıkım tesisi kurduklarını söyledi.

Bu yıl 800-1000 dönüm arasında aspir ekimi yaptıklarını belirten Özşahin, çiftçilerden gelen ürünleri de topladıklarını kaydetti.

Kayseri ve çevresinde çiftçinin ektiği ürünleri aldıklarını anlatan Özşahin, "Kayseri, Nevşehir, Aksaray ve bazen Mersin'den de aldığımız oluyor. Yıllık 300-400 tona yakın ham madde alıyoruz. Bunlardan yüzde 22 civarında yağ alıyoruz. Yağı Türkiye'nin dört bir tarafına e-ticaret sitemiz üzerinden gönderiyoruz. Posayı da hayvan yemi olarak kullanıyoruz. Yüzde 24-26 arasında bir protein değeri var. Çok güzel hayvan yemi oluyor. Çok memnunuz. Aspirin sapını, samanını, küspesini, yağını, her şeyini kullanıyoruz. Hiç bir şekilde çöpe atmıyoruz." diye konuştu.