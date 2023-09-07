Kayseri'de Aspir Yağı İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak

Kayseri'de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 100 dönüm alana ekilen aspirden elde edilecek yağı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Hasanarpa Mahallesi'ndeki aspir hasadına katıldı, bir süre biçerdöver kullandı.

Çolakbayrakdar, tarımsal üretimi yaygınlaştırmak için çalıştıklarını, bu kapsamda Hasanarpa Mahallesi'nde belediyeye ait 100 dönüme aspir ektiklerini belirtti.

Aspir hasadına başladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Çıkan aspir yağını Dost Market'te ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bu noktada hem tarımı teşvik etmek hem de tarımsal ürünlerin farklı alternatiflerinin şehrimizde üretilebildiğini göstermek önemli. Özellikle aspir yağını yemeklik olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtarak üretimden tüketime giden zinciri tamamlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.