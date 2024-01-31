Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Aralık Ayı İhracat Rakamları Değerlendirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) yöneticileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin ihracatında azalış yaşandığı belirtilirken, en çok ihracat yapılan sektörler ve ülkeler de açıklandı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, aralıkta Kayseri'de 308 milyon 759 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,23 azalış yaşandığını belirten Gülsoy, "2023 kasım ayına kıyasla yüzde 7,18 azalış görülmüştür. Kayseri olarak ithalatımız ise aralık ayında 127 milyon 321 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,83, geçtiğimiz kasım ayına göre de yüzde 14,49 artış gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Aralık ayında 150 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy, ihracat pazarlarının Irak, Almanya, ABD, Avusturya, Libya, İsrail, Birleşik Krallık, Cezayir, Gürcistan ve Fas olduğunu kaydetti.

Büyüksimitci ise geçen yıl en çok ihracat yapılan sektörün mobilya olduğunu belirtti. Ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini aktaran Büyüksimitci, en çok ihracat yaptıkları ülkelerin Almanya, Irak ve ABD olarak sıralandığını anlattı.

Kayserili sanayiciler olarak üretim, ihracat ve istihdama katkı vermeye devam edeceklerini belirten Büyüksimitci, "Bundan sonra da daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her türlü zorluğa rağmen özveri ile çalışan sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı canıgönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

İhracat Türkiye Kayseri Aralık İhracat Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Şubat hangi burç? Kova burcu özellikleri nelerdir? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 146. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? Belediye seçimleri ne zaman 2024? Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını fragmanı nereden izlenir? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Zara ve İlker Görgülü sevgili mi? BAŞAKŞEHİR – 68 AKSARAY BLD. CANLI: Amedspor – 68 Aksaray Bld. maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor 68 Aksaray Bld. canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir? Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl? Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kilise saldırganları yakalandı mı? Sarıyer Santa Maria Kilise saldırısında olay nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title