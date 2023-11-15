Kayseri'de 600 dekar atıl arazi mera olarak kullanılmaya başlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah edilen 600 dekar atıl arazi, çayır ve yem tohumu ekimi için kullanılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Mera Islah Projesi kapsamında, korunga, İtalyan ve İngiliz çimi ile çayır üçgül tohumları ekildi. Proje sayesinde tarım ve hayvancılık alanında yatırımlar ve hizmetler desteklenmeye devam edilecek.

Kayseri'de ıslahı yapılarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için meraya dönüştürülen 600 dekar atıl arazide Büyükşehir Belediyesince çayır ve yem tohumu ekilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan "Mera Islah Projesi" kapsamında korunga, İtalyan ve İngiliz çimi ile çayır üçgül tohumu toprakla buluşturulmaya başlandı.

Proje kapsamında, 400 dekarı Beydeğirmeni Mahallesi, 200 dekarı Molu Mahallesi'nde olmak üzere 600 dekar vasfını yitirmiş mera arazisinin ıslahı gerçekleştirildi. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen 3 ton tohum, 600 dekar alana ekilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de tarım ve hayvancılık alanında yatırım ve hizmetleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Kayseri'nin ticaret ve sanayinin yanında tarımda da önemli bir şehir olduğunu aktararak, "Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteği ile merada tohum ekimi gerçekleştirdik. Bu alana 3 ton tohum atılacak. Tabi büyükşehir belediyemizin katkısı büyük. Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın her zaman çiftçiyi desteklediğini ve önemli imkanlar sağladığını kaydetti.