Kayseri'de 1 Milyon Yavru Balık Bırakıldı

Kayseri'deki baraj, göl ve göletlere COD Enerji Üretim A.Ş'nin de destek verdiği balıklandırma projesi kapsamında 1 milyon yavru balık bırakıldı. Bu proje ile vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Kayseri'de baraj ve su kaynaklarının balıklandırılması projesi çerçevesinde baraj, göl ve göletlere 1 Milyon yavru balık bırakıldı. COD Enerji Üretim A.Ş'nin de destek verdiği balıklandırma faaliyetlerinde vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kayseri'deki baraj, göl ve göletlerde hem balık popülasyonunun devamını sağlamak hem de sportif balıkçılığın sürdürülebilirliği amacıyla balıklandırma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Müdürlük, Bakanlığın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen balıklandırma programı çerçevesinde, Kayseri sınırları dahilindeki su kaynaklarından balık takviyesine ihtiyaç duyulan yerlere 1 milyon yavru balık bıraktı. Adana Seyhan Baraj Gölü Su Ürünleri Üretim Tesisinden temin edilen 1 milyon adet yavru balık, Kayserinin çeşitli bölgelerinde bulunan 18 baraj gölü, göl ve göletler ile buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıklandırma faaliyetine COD Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. de destek verdi. - KAYSERİ