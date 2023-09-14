Kayseri Çemeni Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından Tescillendi

Kayseri çemeni, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Kayseri Ticaret Odasından (KTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, KTO, şehrin yöresel lezzetlerinden Kayseri çemeninin de tescilini alarak kente kazandırdığı coğrafi işaretli ürün sayısını 13'e çıkardı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, kentin en fazla coğrafi işaret tescil sahibi kurumu olarak Kayseri'nin gastronomi turizminde en çok tercih edilen illerinden olmasını hedeflediklerini belirtti.

Gülsoy, tescil süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"Şehrimizle özdeşleşen pastırma, sucuk ve mantının ulusalda tescil içeriklerini yenileyerek, bu ürünlerimizin Avrupa Birliği tarafında da tescil başvuru sürecini yeniden başlatmıştık. Bunun yanı sıra ilimizin yöresel lezzetlerinden olan yağlama, katmer, tandır böreği, kurşun aşı, nevzine, yağ mantısı, tepsi mantısı, fırın ağzı kebabı ve gül baklavasının da coğrafi işaret tescillerini alarak ürünlerimizi koruma altına aldık. Son olarak başvurusunu yaptığımız Kayseri çemeninin de coğrafi işaret tescili almasıyla kurum olarak tescilli ürün sayımızı 13'e çıkardık. Şehrimize hayırlı olsun, sucuk içi ve börek aşı için de tescil sürecimizin devam ettiğini belirtmek istiyorum. İlimize özgü ürünlerimizin coğrafi işaret etiketi almış olması, Kayseri'nin tanıtımı ve sisteme dahil olan üretici firmaların prestiji anlamında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle coğrafi işaretli ürün sistemine dahil olan firma sayımızın artması büyük önem arz etmektedir."

Başkan Gülsoy, Kayseri'ye ait coğrafi işaretli ürün sayısının, Talas Zincidere kuru kaymağı ve Kayseri çemeninin tescillenmesiyle 28'e ulaştığını sözlerine ekledi.