Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Kayseri Kariyer Projesi İş Birliği Ek Protokolü'ne imza attı. Protokol kapsamında yeni bir web sitesi ve mobil uygulama oluşturularak iş arayanlar, işçi arayanlar ve üniversite öğrencileri ile işverenlerin buluşması sağlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Kayseri Kariyer Projesi İş Birliği Ek Protokolü'ne imza attı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen protokol töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezi projesine hem belediyenin hem de üniversitenin gerekli destekleri vereceğini belirtti.

Kariyer Merkezi ile iş arayanlara umut olduklarını aktaran Büyükkılıç, "Kariyer Merkezi'mize müracaat edip, kendisine uygun pozisyon arayan kardeşlerimizin umduklarına vesile olmasını dua ve temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Altun da Başkan Büyükkılıç'a istihdama verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Protol, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında yeni kurulacak olan web sitesinin oluşturulması ve bu web sitesi ile çalışacak mobil uygulama üzerinden iş arayanlarla işçi arayanların ve üniversite öğrencilerinin stajı konusunda işverenler ile buluşturulmasına yönelik usul ve esaslar yer alıyor.

Kayseri OSB'ye ticaret merkezi

Kayseri OSB'de sanayicinin ihtiyaç duyduğu yeni ticari merkezlerin yapımı için proje hazırlandı.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın, OSB içindeki mevcut ticari merkezlerin son zamanlarda talepleri karşılamakta güçlük çektiğini gördüklerini ve sanayicilerin bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması için projeler oluşturduklarını belirtti.

Fevzi Mercan Camisi'nin önündeki boş alanda yeni bir ticari merkez kurmayı hedeflediklerini aktaran Yalçın, "Yönetim kurulumuzca uygun bulunan proje kısa sürede hayata geçirilecek. Yeni ticari merkezimizin temelini yakında atacağız. Projenin bitiminin ardından kiralama işlemleri için ön talep toplama arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Fevzi Mercan Camisi otopark alanı ile çevre düzenlemesi olan, dört cepheye de hitap eden arazide yapılması planlanan yeni ticari merkezin, ulaşım ve konum itibari en iyi bölgede yer aldığını kaydetti.