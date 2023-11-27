Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza Gülveren Şantiyesi'nde ürettiği kilit beton parke taşlarını ilçe belediyelerine teslim etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza Gülveren Şantiyesi'nde ürettiği 250 bin metrekare kilit beton parke taşını ilçe belediyelerine teslim etti. Toplam maliyeti 25 milyon TL olan parke taşları, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 ayda Tomarza Gülveren Şantiyesi'nde ilçe belediyelerine kırsal mahallelerinin ihtiyacı olan 25 milyon TL maliyetle ürettiği 250 bin metrekare kilit beton parke taşının teslimatını yaptı.

Tomarza'nın Gülveren Mahallesi'nde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait kilitli parke ve asfalt tesisleri çift vardiyalı olarak, parke üretimine tüm hızıyla devam ediyor. Kayseri'de taşrayı hem ihya hem de imar etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi Tomarza Gülveren Şantiyesi'nde kilitli parke üretimi sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2023 yılı için Tomarza Gülveren Şantiyesi'nden ilçe belediyelerine kırsal mahallelerinin ihtiyacı olan 250 bin metrekare kilit beton parke taşı teslimatı yaptı.

25 milyon 800 bin TL'ye maliyeti olan kilit beton parke taşları ilçe belediyelerine teslim edilirken, kilit beton parke taşı teslimat işlemleri halen devam ediyor. - KAYSERİ