Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mobil Ekmek Fırını'nı Hizmete Açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, afet durumları başta olmak üzere çok önemli bir hizmet verecek olan Kent Ekmek Mobil Ekmek Fırını'nı hizmete açtıklarını, ekmek ihtiyacının yoğun olduğu bölgelerde kullanılmaya başlandığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, afet durumları başta olmak üzere çok önemli bir hizmet verecek olan Kent Ekmek Mobil Ekmek Fırını'nı hizmete açtıklarını, ekmek ihtiyacının yoğun olduğu bölgelerde kullanılmaya başlandığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa en sağlıklı, taze ve kaliteli ürünü sunmak için gayret gösteren Kent Ekmek Fırını artık mobil olarak da hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk etapta İldem bölgesinde hizmet veren Mobil Ekmek Fırını'nı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak Mobil Ekmek Fırını'nı hizmete açtıklarını duyuran Başkan Büyükkılıç, "Mobil Ekmek Fırını'nda ekmeğin tüm aşamalarıyla hijyenik bir şekilde üretebiliyoruz" dedi.

"Afet durumlarında da çok önemli bir hizmet verecek"

Büyükkılıç, Kent Ekmek Mobil Ekmek Fırını'nın afet durumlarında da çok önemli bir hizmet vereceğini vurgulayarak, "Bu sayede Allah ihtiyacını göstermesin ama afet durumlarında da çok önemli bir hizmet verecek olan mobil ekmek fırınımızı ekmek ihtiyacının yoğun olduğu bölgelerde kullanmaya başladık" diye konuştu.

Mobil ekmek fırının ilk olarak İldem bölgesinde faaliyet verdiğini söyleyen Büyükkılıç, "İlk etapta İldem bölgesindeki vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için bu bölgede hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ