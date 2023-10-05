Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda altyapı çalışması yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda 10 milyon TL'lik çalışma ile altyapıyı modernize ediyor. Yağmur suyu drenaj hatlarının yenilenmesiyle su baskınları ve taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde aşırı yağışlardan etkilenen yollardaki yağmur suyu drenaj hatlarını yenileme yatırımları çerçevesinde Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nın Köprülü Kavşak ve Esentepe Kavşağı arasındaki kesiştiği noktada 10 milyon TL'lik çalışma ile altyapıyı modernize ediyor.

Kent genelinde yerel yönetim hizmetleri alanına giren her konuda vatandaşların konforunu arttırmaya yönelik projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlar sonucu oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yürütülen yağmur suyu drenaj hatları modernizasyonu çerçevesinde Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda altyapı çalışması yapıyor. Bulvarın Köprülü Kavşak ve Esentepe Kavşağı arasında kesiştiği noktada gerçekleştirilen 10 milyon TL maliyetle 4 bin metre uzunluğunda altyapı çalışması ile yağmur suyu drenaj hattı modern sistemle yenilenerek sağanak yağışlar sonrası oluşabilecek su baskınları ve taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor. Çalışma süresince Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nın Köprülü Kavşak ve Esentepe Kavşağı arasındaki kesiminde şehir merkezine gidiş yönü trafiğe kapalı olacakken, bölgedeki ulaşım yoğunluğunu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım konusunda zorluk yaşamaması ve çalışmalar süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmaları mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak yolun tekrar trafiğe açılması için hummalı çalışmalarını günün geç saatlerine kadar sürdürüyor. Yolun çalışma yapılan bölümü 4 Ekim 2023 tarihinde trafiğe kapatılarak, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına alternatif güzergahlar sürücülere hizmet verecek. - KAYSERİ