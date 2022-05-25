Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 bin 200 koyun dağıttı - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor" projesi kapsamında 3 bin 200 Akkaraman ırkı koyun dağıttı.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Otoparkı'nda düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin diğer özelliklerinin yanında tarım ve hayvancılık kenti olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık projelerine 3 yılda 100 milyon lira destekte bulunduklarını belirten Büyükkılıç, sadece bu yıl için bütçelerinden 60 milyon lira kaynak ayırdıklarını ifade etti.

Geçen yıl 1100 koyun ve koç dağıttıklarını anımsatan Büyükkılıç, "Bu sene 3 bin 200 dedik, daha sonra bunun da yetmeyeceğini ifade ettik ancak TİGEM'den temin etme durumunda olduğumuz için yeterli sayıda koyun bulamadık. Önümüzdeki sene için şimdiden kolları sıvayıp inşallah çalışmaları daha da artırarak bu projeyi sürdüreceğiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise kent kırsalında yaklaşık 80 bin ailenin küçükbaş, büyükbaş ve tarımla uğraştığını söyledi.

Projeyi hazırlamalarındaki ana hedeflerinden birinin gelir düzeyi düşük kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarının yükseltilmesi olduğunu anlatan Şahin, koyun yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılmasını da amaçladıklarını belirtti.

Kayseri'de 1990'ların başında 1 milyon 200 bin civarında var olan küçükbaş hayvan varlığının 2000'li yılların başlarında 297 bine kadar düştüğünü anımsatan Şahin, "Ancak geçen 19 yıl içerisinde ilimizde şu anda ulaştığımız sayı 960 bin civarında. Şu anda bu rakamın bile biz yeterli olmadığını düşünüyoruz. Kayserimizde yaşayan her nüfus için en az bir adet küçükbaş varlığı oluşuncaya kadar bu projelerin devam etmesini ve desteklerimizin artmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Şahin, projede kura ile tespit edilen gönüllü ailelere küçükbaş hayvan desteği verilerek kırsal alanda yaşayan fertlerin ekonomik ve sosyal refahını artırıp bir anlamda da kente göçün önüne geçmiş olacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından, "Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor" projesi kapsamında 16 ilçede 1914 müracaat arasından kura ile belirlenen 160 aileye, 3 bin 200 Akkaraman ırkı koyun dağıtıldı.