Kaymakam Yılmaz: 'Yılanlık geçidi ulaşıma açıldı'

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, ilçe merkezi ve köyler arasındaki ana bağlantı noktası olan Yılanlık mevkiinde yapılan geçici köprünün tamamlanarak ulaşıma açıldığını duyurdu.

İlçede 27 Haziran'da geçici köprülerin yıkılmasıyla sonuçlanan afetle ilgili açıklamada bulunan İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, "Hafta başında yoğun bir şekilde başlayan ve etkisini sürdüren yağışlar sonucu ilçemizde yaşanan sel afetini şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı olmadan atlattık. Tabi yoğun afetin ardından 11 Ağustos selinde yıkılan geçişlerin yerine yapılan geçici yapılar zarar gördü. İlçemizde şehir ve köyler arasındaki ana bağlantı noktamız olan Yılanlık köprüsü de bunlardan biriydi. Ancak ekiplerimizin yoğun uğraşları sonunda Yılanlık köprüsünün yerine çok kısa bir sürede kutu menfezler kullanılmak suretiyle yaptığımız geçiş bugün itibariyle vatandaşımızın hizmetine açılmıştır. Yeşiloba geçidinde ise bugün ilçemize gelen dozer marifetiyle çalışmalarımız başlamıştır. Son olarak bir diğer önemli geçidimiz Satı köyü Usva Mahallesi'ne ait olan geçici köprümüz de yaşanan sel afetinden etkilenmiştir. Yılanlık köprüsünün bitmesi ile ekiplerimiz en kısa sürede Usva Köprüsü'nde de çalışmalara başlayarak, geçidimizi aktif hale getirip, vatandaşımızın kullanımına sunacaklardır. Sel afetinin yaşandığı günden bu yana devletimizin tüm imkanları seferber edilerek sahada başlatılan hummalı çalışmalar ile kısa sürede hayatı normale döndüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi