Kaymakam Nasır, yetiştirilen ürünleri inceledi Ekonomi Haberleri VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, belediye ait sera alanlarını ziyaret etti. VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, belediye ait sera alanlarını ziyaret etti. Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, kurum amirleriyle birlikte Özalp Belediyesine ait sera alanlarını ziyaret ederek, yetiştirilen ürünler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Özalp Van Ekonomi Haberler

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