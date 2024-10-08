Kaymakam Koşansu, Şeker Pancarı Hasadını İnceledi

Muş'un Bulanık İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, şeker pancarı hasadı yapan çiftçileri tarlalarında ziyaret etti.

Bulanık ilçe merkezinde tarım alanlarında incelemelerde bulunarak, şeker pancarı hasadına katılan Kaymakam Koşansu, çiftçilerle sohbet ederek hasad hakkında bilgi aldı. Bulanık bölgesinde 24 bin dönüm şeker pancar ekilmiş olup yaklaşık 156 bin tona yakın şeker pancarı üretiminin söz konusu olduğunu ifade eden kaymakam Koşansu, "Muş fabrikasının kapasitesinin yüzde 33'ü Bulanıklı çiftçilerimiz kullanıyor. Bulanık bugün tarımda makineleşme bağlamında pancar söküm makinesinin nasıl çalıştığını ve hasadı izledik. Açıkçası tarımda makineleşmenin verimi ve ekonomiyi artıracağını düşünmekteyiz. Tarımsal sulamadaki sıkıntıların giderilmesinden sonra hem şeker pancarında hem de diğer tarım ürünlerinde her geçen yıl üretimin daha da artacağını, çiftçilerimizin üretimlerine katkı sağlamak adına devletimizin ilgili kurumlarının üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yapıyor. Buradaki çalışmalarda dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize ise bereketli ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

Kaymakam Koşansu, traktör ve pancar söküm makinesi ile söküm hasadı yapan çiftçilere bereketli bir sezon olması temennisinde bulundu. - MUŞ