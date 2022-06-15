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Kayısıyı bu kez dolu vurdu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kayısıyı bu kez dolu vurdu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gerçekleşen dolu yağışı sebebiyle birçok kayısı ağacındaki yeni mahsuller zarar gördü.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gerçekleşen dolu yağışı sebebiyle birçok kayısı ağacındaki yeni mahsuller zarar gördü.

Sağanak yağış Malatya'da 2 gün boyunca etkisini sürdürdü. Dün de öğleden sonra gerçekleşen sağanak yağış birçok bölgede su baskınları ve sele neden oldu. Battalgazi ilçesinde ise dolu yağışı görüldü. Yarımcahan Mahallesi'nde sağanak ve dolu sebebiyle kayısı ağaçlarındaki yeni mahsuller zarar gördü. Kayısı üreticisi İlhan Sonuç, bahçesindeki 110 kök kayısı ağacındaki tüm ürünlerin zarar gördüğünü belirterek, "Bahçenin tamamı zarar gördü, bütün kayısılar yerlerde. Ağaçların üzerinde olan kayısılar da parçalandı, durumlar çok kötü" dedi.

Yarımcahan Mahallesi'ndeki birçok kayısı bahçesinde de dolunun ürünlere zarar verdiği belirtildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Malatya su Ekonomi Haberler

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