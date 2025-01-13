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Kaya Demirer, TURYİD Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Kaya Demirer, TURYİD Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
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Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) 14. Olağan Genel Kurulu'nda Kaya Demirer, yedinci kez başkan olarak seçildi. Genel Kurul, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirirken, yeni dönem faaliyetleri için çeşitli yönetim kurulu komiteleri oluşturuldu.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanlığı'na yeniden Kaya Demirer seçildi.

TURYİD 14. Olağan Genel Kurulu, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Demirer'in yedinci kez TURYİD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildiği Genel Kurul'da, yönetim kurulu başkan yardımcıları ve üyeleri de belirlendi.

Genel Kurul'da, turizmin önde gelen yeme-içme-eğlence sektörünün yatırımcıları, gastronomi tesisi işletmecileri ve tedarikçilerinden oluşan üyeler, görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri ve diğer kurulların üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

Kurulda yeni dönem için dernek organlarının seçimi de gerçekleştirildi. Bu dönem faaliyetlerinde aktif çalışacak komitelerin başında başkan yardımcılarının yer alması yönünde karar alındı.

Yedi başlık altında çalışmalarını yürütecek söz konusu komiteler ve sorumlu olan komite başkanları şu şekilde belirlendi:

"Kaya Demirer-Kamu İlişkileri, Hukuk ve Mevzuat Komitesi, Yaprak Baltacı-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komitesi, Ebru Koralı-Zirve ve Yurt İçi-Yurt Dışı Etkinlikler, Nuri Develi-Üye İletişim ve Geliştirme Komitesi, Yücel Özalp-Gelir Getirici Faaliyetler Komitesi, Volkan Akkaş-Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi ve Onur Tahincioğlu-İnsan Kaynakları ve Eğitim Komitesi."

"Yoğun ve konsantre vaziyette çalışmaya devam edeceğiz"

Seçimin ardından konuşan Demirer, 2003'te 37 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle hayata geçen derneğin bugün yurt içinde 3 bin 150, yurt dışında 250'nin üzerinde işletme büyüklüğüne ulaştığını belirtti.

Demirer, "TURYİD, 6 milyar doları aşan cirosu ile sektöründe yüzde 26'lık bölümü temsil eden güce ulaştı. Bu rakamlar sektörün gelişmesine yönelik olarak yapacaklarımıza dair hepimize sorumluluk yüklüyor. Geçmişte olduğu gibi, yoğun ve konsantre vaziyette çalışmaya devam edeceğiz. Aramıza katılan yeni ve genç kuşak yönetim kurulu üyeleri ve başkan yardımcıları ile sektörümüzün yarınlara taşınması, gastronomi sektörünün hak ettiği potansiyele ve itibara ulaşması için çabalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ayhan Çarıkçılar ve Gamze Cizreli, danışman olarak TURYİD'in bir üst kurulu olan Yüksek İstişare Kurulu'na katıldı. Eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından Barış Tansever de Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'nı sürdürecek.

TURYİD, gastronomi ve ekonomiyi bir araya getirdiği "Gastro Ekonomi Zirvesi"ni yapmıştı. TURYİD 2025-2026-2027 döneminde de düzenleyeceği "Gastro Ekonomi Zirvesi"ne ek olarak, "İyileştirici Turizm", "Mavi Ekonomi", "Uluslararası İş Ortaklıkları", "Sürdürülebilir Gastronomi" gibi başlıklar altında yeni projeleri gündemine aldı.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
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